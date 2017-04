Meurtre d'Angela DiStasio: «personne ne va l'avoir»

C'est un ex-conjoint dépressif et incapable de se passer de celle qui fût sa conjointe pendant 25 ans qui a tué Angela DiStasio, une femme de 42 ans, le dimanche de Pâques 2014.

Alain Gascon, aujourd'hui âgé de 52 ans, subit son procès pour meurtre prémédité, à Gatineau.

Mardi, la fille du couple, Amélie Gascon, a expliqué au tribunal le comportement de ses parents, avant que le pire survienne, le 20 avril 2014.

Angela DiStasio avait confié à sa fille qu'elle n'aimait plus son père bien avant la séparation. Malgré tout, et après une tentative de suicide de l'homme, le couple s'est marié en 2012.

Le temps a passé, et l'amour est resté à sens unique. Mme DiStasio s'est finalement séparée d'Alain Gascon, et a fui la maison familiale de Quyon pour résider chez un autre de ses enfants. Pendant ce temps, Alain Gascon multipliait les appels et tentait de retrouver sa conjointe.

À 22 h 10, le dimanche de Pâques, Alain Gascon a cogné à la porte de sa fille Amélie, à Gatineau.

« C'était mon père, a témoigné la fille, derrière un paravent pour se couper du regard de celui qui a tué sa mère. Il avait du sang dans la figure, je ne voyais même plus la couleur de sa peau. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu : 'Je pense que je viens de tuer ta mère'. Je lui ai dit qu'il était mieux de ne pas avoir fait ça. Puis il m'a dit qu'elle l'avait abusé mentalement toute sa vie. »