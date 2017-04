Amende de 522 000$ pour un contrebandier de la Petite-Nation

La saisie de plus d'un million de cigarettes de contrebande vient de mener à l'imposition d'une amende de 522 000$ à un résident de la Petite-Nation.

Kevin Sabourin, un résident de la municipalité de Boileau, a été reconnu coupable, le 20 mars dernier, d'infractions liées à la contrebande de tabac. Selon les informations divulguées par Revenu Québec, cette condamnation découle d'une opération menée il y a trois ans et demi par des policiers du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada.

«Le 19 novembre 2013, des policiers ont effectué une perquisition visant le véhicule de M. Sabourin et y ont saisi 1 000 000 de cigarettes de contrebande ainsi que 13,6 kg de tabac haché, a précisé Revenu Québec. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, la confiscation du véhicule ainsi que la suspension du permis de conduite de M. Sabourin pour 30 jours.»

Le résident de Boileau a quatre mois pour payer l'amende de 522 000$ lui ayant été imposée.

Quatre autres individus demeurant ailleurs au Québec ont également été reconnus coupables à la fin mars d'infractions de même nature. André Prince, de Mercier, Benoît Hart, de Saint-Anicet, Charles Ouellet, de Montréal, ainsi que Carole Trudel, de Saint-Hubert, devront payer des amendes variant entre 56 000$ et 190 920$ à la suite de quatre perquisitions distinctes menées entre 2012 et 2014, qui ont permis aux autorités de mettre la main sur plus de 1,1 million de cigarettes de contrebande.