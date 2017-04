Les faits divers en bref

En l'espace de quelques heures, trois incendies d'origine suspecte ont pris naissance dans le secteur Vanier à Ottawa, dans la nuit de dimanche à lundi.

Peu après minuit, le premier feu s'est déclenché au 253, avenue Deschamps. Les flammes se sont rapidement propagées, forçant les pompiers à demander de l'aide pour éviter que des résidences avoisinantes soient endommagées.

Environ 45 minutes après le début de l'incendie sur l'avenue Deschamps, un autre brasier s'est déclenché sur l'avenue Sainte-Anne, à environ 650 mètres de là.

Un résident a dû être secouru à cet endroit alors qu'il était pris au piège au deuxième étage. Il s'en tire avec des blessures mineures, selon la porte-parole du Service des incendies d'Ottawa (SIO), Danielle Cardinal.

Finalement, peu avant 3h30, un troisième incendie a pris naissance dans un bâtiment commercial inoccupé, situé au 270, chemin Montréal. Le Service de police d'Ottawa est responsable de mener l'enquête sur la cause de cette série d'incendies. Les premières informations récoltées sur le lieu des sinistres laissent croire que la thèse criminelle est fort probable dans cette affaire.

Dans les trois cas, le brasier s'est déclenché à l'extérieur des bâtiments visés.

La porte-parole du SIO souligne la collaboration des paramédics d'Ottawa, ainsi que d'organismes comme la Croix-Rouge et l'Armée du Salut qui sont venus en aide aux sinistrés. Cinq personnes ont notamment dû être relocalisées sur l'avenue Sainte-Anne où le

feu a causé des dommages évalués à 300 000 $. Mme Cardinal souligne également l'apport des citoyens

de Vanier qui ont rapidement signalé le 9-1-1 lorsque le feu est apparu et, dans certains cas, sont allés cogner aux portes et fenêtres de leurs voisins pour s'assurer qu'ils se réveillent et quittent leur logement.