Les faits divers en bref

Déjà reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement des mineures et d'avoir envoyé des photos à la mère d'une victime, un homme subit cette semaine un autre procès, à Gatineau, cette fois pour avoir comploté pour les faire tuer. L'homme, qu'on ne peut identitifer pour protéger les victimes, a d'abord été reconnu coupable d'un premier complot pour meurtre élaboré depuis la prison de Saint-Jérôme. Cette fois, il est accusé du même complot, mais dans un autre établissement carcéral. Il accusé d'avoir approché un autre détenu, cette fois du côté de la prison de Hull, pour faire tuer son ex et les filles de celle-ci. Le suspect voulait faire disparaître les victimes et récupérer une clé USB contenant des photos incriminantes, avant son procès pour agression sexuelle et possession de matériel pornographique juvénile. Mercredi, un détenu est venu expliquer au juge Richard Laflamme comment il avait appris cette affaire aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Lui-même arrêté pour une affaire de voie de fait en prison, ce détenu avait lancé aux enquêteurs : « vous n'avez pas mieux à faire, comme enquêter sur des complots pour meurtre ?». Il a expliqué qu'un de ses codétenus cherchait des gens prêts à faire « la job sale », en exécutant les victimes du conjoint agresseur et en récupérant le matériel numérique, pour une somme avoisinnant les 20 000 $.