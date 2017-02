Les faits divers en bref

Alors que l'hiver bat son plein, le système de chauffage de l'urgence de l'hôpital de Hull est tombé en panne en raison du bris d'une chaudière dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'une trentaine de patients et une douzaine d'employés se trouvaient sur place. L'interruption, qui a duré plus de cinq heures, a fait chuter la température à 16 degrés Celsius, ce qui a forcé l'hôpital à fournir des manteaux et des couvertures chauffantes aux usagers. Des boissons chaudes ont aussi été distribuées. Le chauffage devait de nouveau être interrompu pendant deux heures mardi soir afin de permettre aux techniciens de réparer le bris de chaudière, a indiqué la porte-parole Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Geneviève Côté, précisant que l'urgence serait d'abord surchauffée et que des systèmes de chauffage d'appoint allaient être installés au besoin.

Un homme d'Ottawa a appris à la dure que de faire une fausse déclaration aux douanes peut être coûteux. De retour au pays après une virée à Ogdensburg dans l'État de New York, il a déclaré avoir ramené pour 300 $ de marchandise. L'agent des services frontaliers a toutefois remarqué que son véhicule était immatriculé aux États-Unis. Le conducteur s'est expliqué en disant que la voiture lui avait été prêtée par un ami pour quelques mois. Le douanier n'a pas mordu à l'hameçon et a envoyé l'homme à l'examen secondaire. Des documents découverts dans l'automobile, ainsi que des courriels dans son téléphone mobile, ont permis de confirmer que la voiture a été achetée sur Internet et que l'Ottavien tentait d'éviter les taxes qui s'appliquent dans un tel cas. Le véhicule et la carte d'adhésion Nexus de l'homme ont été saisis. L'achat a été évalué à 12 084 $. En plus d'avoir à payer les 700 $ en droits et en taxes, ainsi que les 295 $ au Registraire des véhicules importés, il écope d'une pénalité de 6 646 $. Après s'être acquitté de ses factures, l'homme a pu récupérer la voiture.