Les faits divers en bref

Un automobiliste qui a feint d'écraser un cycliste, dans un épisode de rage au volant, le mois dernier à Ottawa, est accusé au criminel.

La scène, filmée par un autre automobiliste, avait fait le tour des médias.

On y voyait l'automobiliste impliqué appuyer sur l'accélérateur de façon à toucher au vélo et apeurer le cycliste, à l'intersection de l'avenue Bronson et de la rue Slater, près de l'hôtel de ville.

Des accusations de voie de fait, de conduite dangereuse et de méfaits contre Patrice Lepage, 47 ans, de Gatineau, ont été déposées par la police d'Ottawa.

Les faits reprochés se sont produits le 11 janvier dernier, vers 15 h 20.

« Un affrontement verbal eut lieu entre le conducteur et le cycliste alors que ceux-ci roulaient en direction nord sur l'avenue Bronson. D'autres propos furent échangés lorsque les deux hommes atteignirent l'intersection de l'avenue Bronson et de la rue Slater », résume la police, par communiqué.

Le cycliste est descendu de son vélo pour le placer devant la voiture pendant l'altercation verbale.

Le cycliste a été poussé par la voiture du Gatinois. Ce dernier, selon la victime, est sorti de sa voiture, a empoigné le vélo pour le jeter au sol, et a poussé la victime.

Des témoins se sont placés devant la voiture pour empêcher son conducteur de bouger en attendant la police.