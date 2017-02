Les faits divers en bref

Un des quatre hommes transportés à l'hôpital de Hull pour de violentes intoxications, lundi, est décédé. La police de Gatineau a ouvert une enquête et bouclé le périmètre des rues Gamelin et Bourque, en après-midi. L'homme de 33 ans est décédé, et un deuxième, âgé de 48 ans, était toujours dans un état jugé sérieux, mardi soir. Les deux autres personnes ayant été transportées à l'hôpital pour des vérifications sont maintenant hors de danger. «Des analyses devront être effectuées afin de déterminer la nature exacte de la substance ayant mené à l'intoxication de ces quatre individus. Pour le moment, rien ne laisse croire au Service de police de la Ville de Gatineau qu'une infraction criminelle aurait été commise lors de cet événement», indique-t-on par communiqué.