Attentat à Québec: des chaises vides à l'école

La commission scolaire a déployé une cellule de crise et une dizaine d'intervenants psycho-sociaux sont intervenus auprès des élèves et continueront à le faire. Certains enseignants ont expliqué ce qui s'était passé en classe, si des élèves posaient des questions.

Par ailleurs, une organisation caritative musulmane et un donateur torontois prendront en charge les familles de toutes les victimes de l'attentat survenu dimanche soir, a constaté Le Soleil. Non seulement les proches des morts et des blessés seront épaulés, mais tous les frais encourus seront épongés : funérailles, nettoyage et réparation, systèmes de sécurité...

« On va payer tout. » Devant nous, attablé dans un café de la capitale, Abdelbasset Benaissa. Nous l'avions connu dans la capitale, lui qui a été l'imam du Centre culturel islamique de Québec durant quelques années. Aujourd'hui, il gère le fonds de développement régional d'une organisation caritative qui a des bureaux à Montréal, le Islamic Relief Canada.

Son organisation pilote une campagne de sociofinancement en cours sur Gofundme : Support victims of #QuebecMosque. Depuis le lancement, lundi, les dons affluent. L'objectif initial d'environ 35 000 $ a vite monté à 60 000 $, puis 90 000 $.... Le nouvel objectif de 100 000 $ a largement été dépassé. À 11 h 54, plus de 168 000 $ étaient accumulés.

Avec Le Soleil