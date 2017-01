Les faits divers en bref

Un présumé trafiquant de drogue n'a même pas été gracié par les Saints en se stationnant près de l'église de Gracefield, lundi dernier. Le suspect était au volant de sa voiture, lorsque les policiers de la SQ l'ont intercepté pour une infraction à la réglementation municipale, vers 1 h. Lors des vérifications d'usage, les patrouilleurs ont découvert des stupéfiants et ont procédé à l'arrestation du suspect, précise le sergent Marc Tessier, de la SQ. Les policiers ont saisi plus de 40 comprimés dont la substance s'apparente à de la Méthamphétamine, plus de 170 grammes de cannabis, une petite quantité de cocaïne ainsi qu'une imitation d'arme à feu.