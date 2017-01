Les faits divers en bref

« Il a failli provoquer un face à face à ce moment », raconte le sergent Martin Fournel, de la police de la MRC des Collines. Le témoin a fait demi-tour pour le suivre, et a alerté les policiers. Dans les zones de 70 et de 90 km/h, l'Écossais passait de 40 à 120 km/h, roulant de gauche à droite. Il a été intercepté par les policiers dans le secteur Farm Point, près du marché IGA. L'homme conduisait avec une bouteille de Whisky entre les jambes. Des 40 onces que contenait la bouteille d'alcool, il n'en restait qu'une ou deux gorgées, indique le sergent Fournel. L'homme devait décoller lundi soir, vers l'Écosse.

Robert John Cleland a comparu à Gatineau, lundi. L'homme de 69 ans a plaidé coupable de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, avant d'être libéré. Il devra payer une amende de 3 000 $ d'ici dix mois. Il s'est aussi vu imposer une interdiction de conduire d'un an, au Canada. Dimanche, les forces de l'ordre ont pu compter sur la vigilance et la coopération d'un conducteur alerte, sur la route 105, à Chelsea. Ce témoin a aperçu le chauffard dans le secteur de Tulip Valley, zigzagant sur la route 105.

Un Écossais a été arrêté cette fin de semaine, avec une bouteille de 40 onces de Whisky entre les jambes, au volant de son véhicule, près de Wakefield. La police de la MRC des Collines l'a intercepté alors que le conducteur dépassait de trois fois la limite permise d'alcool dans le sang. Et le taux augmentait toujours au moment de lui faire subir l'alcootest.

Le conducteur d'âge mineur a pris le volant avec quatre amis, vendredi dernier, pour une balade dans les environs de Lochaber Ouest, dans la Petite-Nation. Il aurait provoqué une collision en effectuant un virage, à l'intersection de la montée Bernt et de la route 148, vers 16 h.

Lors du procès, qui a eu lieu ces deux dernières semaines, M. Lesage était représenté par les avocats Jacky-Eric Salvant et Antonio Cabral. Par ailleurs, les deux procureurs de la défense doivent revenir en cour ce mardi, pour les représentations sur la peine.

M e Marino Mendo exige un peu plus de 3000 $ en honoraires de la part du père incestueux. Arrêté en 2014, l'agresseur sexuel Jacques Roger Lesage a changé d'avocat à de nombreuses reprises, au début des procédures. M e Mendo, un des avocats ayant travaillé à son dossier au tout début, n'a pas été payé pour le travail exécuté.

Le père grand-père de Val-des-Monts, reconnu coupable d'inceste et d'agression sexuelle sur deux de ses filles, la semaine dernière, est maintenant poursuivi aux petites créances par un de ses anciens avocats.

Une surchauffe dans le système de chauffage de l'école primaire Adrien-Guillaume, à Chénéville, a forcé l'évacuation des élèves et des membres de l'établissement, lundi matin. L'incident est survenu vers 8h51.

Les élèves et les employés de l'école ont été évacués et redirigés vers le gymnase municipal situé en face de l'établissement, en attendant que des spécialistes fassent des vérifications. Finalement, la situation est rentrée dans l'ordre et les gens ont pu réintégrer l'école vers 11h05, lorsque tout danger a été écarté, a fait savoir la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées.