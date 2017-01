Bambin tué à Thurso: le père pourrait écoper cinq ans de prison

Un père qui a craqué « sous la pression » et provoqué la mort de son bambin de deux mois, en juillet 2015, risque cinq ans de pénitencier. Daniel Lefebvre a plaidé coupable à un chef d'homicide involontaire, lundi, au palais de justice de Gatineau. Il devrait savoir, d'ici quelques jours, si la juge acceptera ou non cette proposition commune de la défense et de la Couronne.