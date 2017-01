Les faits divers en bref

La police provinciale de l'Ontario (OPP) a saisi 1,6 tonne de poulet dégelé et d'autres produits de la viande non réfrigérés et impropres à la consommation qui étaient destinés à une épicerie spécialisée d'Ottawa. La saisie a eu lieu jeudi matin lors d'un contrôle routier sur l'autoroute 401, en direction est, à la hauteur de Mallorytown. L'intervention a eu lieu après qu'un membre de l'équipe de la sécurité routière de l'OPP ait aperçu un camion de livraison qui semblait surchargé. L'enquête a notamment permis de constater que le véhicule pesait 1700 kg au-delà de son poids brut à l'immatriculation, qu'il n'avait pas subi son inspection annuelle et qu'il n'y avait aucun livre de bord. Plusieurs accusations ont été déposées contre le chauffeur du camion. Toute la viande a été envoyée à un centre de transfert des déchets. L'enquête dans ce dossier se poursuit. La police n'a pas précisé à quel établissement la viande devait être livrée.