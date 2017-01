Les faits divers en bref

Le Nordik Spa-Nature de Chelsea rappelle sa politique de « tolérance zéro », au lendemain de la publication par Le Droit d'allégations criminelles visant un religieux accusé d'agression sexuelle sur le site touristique bien connu en Outaouais.

Le père Jean el-Dadhouh, haut responsable des catholiques maronites au Canada, doit répondre à quatre chefs d'accusation concernant autant de victimes, qui auraient été touchées de façon inappropriée dans les bains du complexe. La police de la MRC des Collines affirme que les gestes sont survenus les 11 février et 8 avril 2016.

« Une dame est venue nous voir en disant qu'un monsieur au comportement bizarre se trouvait sur notre site », explique la porte-parole du Nordik, Marianne Trottier.

Une fois avertie, la direction a accompagné les clientes et collaboré à l'enquête policière.

La porte-parole a réaffirmé que ce genre de pratique était inacceptable sur le site du Nordik. « On surveille les lieux, et si une personne se sent mal à l'aise à cause d'un autre client, qu'elle vienne nous voir. On ne tolère pas cela, même si ce sont des regards qui rendent les autres inconfortables. »

L'homme de 44 ans doit revenir en cour en mars.