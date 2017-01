Les faits divers en bref

La police d'Ottawa ne déposera aucune accusation à la suite d'une confrontation entre un cycliste et un automobiliste au centre-ville d'Ottawa. Des images vidéo filmées par un automobiliste montrent un autre conducteur, au volant d'une voiture grise immatriculée au Québec, pousser un cycliste avec le parechoc avant de son véhicule. L'altercation serait survenue jeudi dernier à l'angle de l'avenue Bronson et de la rue Slater. Dans la vidéo, on entend la voix du vidéaste dire : « Tu ne peux faire ça, homme ». Sur Twitter, le Service de police d'Ottawa (SPO) a indiqué dimanche avoir mené une enquête à la suite de l'incident. Le SPO a dit qu'un plaignant, sans l'identifier, n'a pas voulu déposer de plainte dans cette histoire.