Les faits divers en bref

À noter que cette procédure concerne uniquement la consommation de l'eau et le brossage des dents. La Ville de Gatineau rappelle qu'il n'y a aucun problème pour les bains, les douches ainsi que pour les corvées de lessive et de vaisselle.

Des équipes ont commencé à rétablir la situation au courant de la soirée et de la nuit. La Ville tient à préciser que quand l'eau se remet à couler, il est important de la faire bouillir puisqu'un avis d'ébullition a été émis plus tôt au courant de la journée.

Un homme d'Ottawa soupçonné de s'être fait passé pour un agent d'artistes sur Facebook pour attirer des adolescentes vers un réseau de prostitution a vu de nouvelles accusations s'ajouter à son dossier, jeudi.

Arrêté en octobre dernier, Cameron Lyons faisait déjà face à des accusations de traite de personnes de moins de 18 ans, de leurre d'endants et de proxénétisme envers des personnes mineures.

À la suite de son arrestation, d'autres victimes se sont toutefois manifestées auprès du Service de police d'Ottawa et de son unité de lutte contre la traite de personnes et ont permis le dépôt de nouveaux chefs d'accusations, dont agression sexuelle sur une adulte et une mineure, extortion et harcèlement criminel.

Les policiers demandent à nouveau l'aide du public pour identifier d'autres potentielles victimes dans cette affaire. L'unité de lutte contre la traite de personnes peut être contactées au 613-236-1222, poste 5005.