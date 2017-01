Les faits divers en bref

La grippe a fait un mort depuis le début de la saison hivernale, a confirmé Santé publique d'Ottawa (SPO), mercredi.

L'agence de santé n'était toutefois pas en mesure de donner plus de détails, pour des raisons légales.

La saison de la grippe a débuté plus tôt cette année. SPO a enregistré 115 cas d'influenza entre le 1er septembre et le 3 janvier dernier. On en comptait 21 pour la même période en 2015.

SPO indique que le nombre réel de cas de grippe est plus élevé, puisque les chiffres comptabilisés représentent les cas vérifiés en laboratoire.

Afin d'immuniser le plus grand nombre d'Ottaviens possibles, 7286 vaccins ont été administrés par Santé publique Ottawa depuis le 31 décembre dernier et 256 608 doses ont été distribuées à des cliniques sur le territoire de la ville.

Il est possible de recevoir l'injection dans les cliniques de SPO jusqu'à la fin janvier, tandis que la dose sera disponible dans les cliniques et les pharmacies jusqu'en mars.

Les symptômes les plus fréquents de la grippe sont la fièvre, la toux, les maux de tête et les frissons.