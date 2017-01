Les faits divers en bref

Transporté à l'hôpital de Hull pour y soigner des blessures ne mettant pas sa vie en danger, l'automobiliste qui réside à Sherbrooke recevra un constat d'infraction pour sa manoeuvre imprudente. Quant au chauffeur et à la dizaine de passagers de l'autobus, ils s'en sortent indemnes.

Un automobiliste de 74 ans a été blessé mardi en début de soirée à la suite d'une collision entre une voiture et un autobus de la STO survenue sur le corridor du Rapibus, à l'intersection du boulevard Maloney Ouest et de la montée Paiement.

Les résidents des deux bâtiments ont pu regagner leur domicile en fin de journée et l'intervention des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec n'a finalement pas été nécessaire. Les services d'urgence ont quitté les lieux vers 17 h 30.

Jusqu'en fin d'après-midi, le chemin d'Aylmer a dû être fermé à la circulation dans les deux directions entre les rues Fraser et Cochrane.

Les policiers avaient érigé un périmètre de sécurité autour du 358 Chemin d'Aylmer, dans lequel un objet suspect possiblement explosif avait été signalé. Or, il s'agissait finalement d'un objet militaire inerte.

Des immeubles du chemin d'Aylmer, à Gatineau, ont été évacués pendant quelques heures mardi après que la police de Gatineau ait reçu un appel concernant un colis suspect. Une alerte qui s'est finalement avérée non fondée.

Une femme a été forcée de suivre un homme à la pointe d'une arme à feu, abandonnant ses enfants chez elle et pour faire un retrait dans un guichet automatique, à Ottawa.

La police d'Ottawa veut mettre la main au collet du malfaiteur qui a sévi le 30 décembre dernier, dans une résidence du cercle Longshire.

Il était 1h20 lorsque l'homme a appréhendé la femme, chez elle. Il semble que le criminel a approché sa victime, en haut de ses escaliers, et pointé son arme vers elle. L'homme lui a ordonné de le suivre à la banque et de faire un retrait dans un guichet automatique.

La victime a dû conduire son agresseur et lui remettre son argent. Elle est ensuite revenue à sa résidence, avant que le suspect ne prenne la fuite sur l'avenue Avonhurst.

Personne n'a été blessé, mais la dame n'a eu d'autre choix que de laisser ses enfants à eux-mêmes, le temps qu'elle revienne chez elle. Ceux-ci ne se sont rendu compte de rien.

L'homme est de race blanche, mesure environ 5 pieds et 9 pouces, et est âgé de 30 à 40 ans. Sa voix était grave, il sentait mauvais, et sa respiration semblait être difficile.