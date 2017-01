Les faits divers en bref

Son identité n'a pas été dévoilée. Les causes et les circonstances de l'accident étaient indéterminées en début d'après-midi, dimanche.

Quatre personnes, dont certaines ayant des liens avec la région d'Ottawa, ont été arrêtées à Thunder Bay, dans le nord-ouest de l'Ontario, et font face à plusieurs accusations liées à la possession d'armes et de drogues.

La Gendarmerie royale du Canada fait de plus en plus appel à la surveillance des citoyens pour procéder à des arrestations concernant la contrebande de tabac en provenance de la réserve autochtone d'Akwesasne, près de Cornwall, en Ontario.

La GRC a demandé aux membres de la communauté autochtone d'être à l'affut et de communiquer tout geste suspect aux autorités. Selon le gendarme Jean Juneau, du détachement de Cornwall, cette collaboration de la population autochtone permet de mettre fin à plusieurs activités criminelles dans la région.

La GRC de Cornwall travaille par ailleurs étroitement avec le détachement de Valleyfield, au Québec. Selon M. Juneau, les contrebandiers, souvent des jeunes qui veulent faire un coup d'argent, pensent que le risque est peu élevé.

Toutefois, rappelle-t-il, la surveillance est constante et donne de plus en plus de résultats positifs. Les trois accusés, des Québécois, ont été libérés sur engagement et comparaîtront à la Cour provinciale de Cornwall le 31 janvier. Ils sont passibles de peines de prison et d'amendes dépassant le million de dollars.

Avec La Presse canadienne