Des policiers trop peu méfiants

Les policiers Kevin Laplante et Guillaume Bernier ont survécu par miracle, le soir du 18 août 2015, lorsque l'homme qu'ils venaient d'arrêter, Robert de L'Étoile, s'est lancé sur le volant de la camionnette de la SQ, provoquant un face à face avec un camion-remorque, sur la route 117, entre la Réserve faunique La Vérendrye et Mont-Laurier.

Le suspect, aujourd'hui âgé de 61 ans, était recherché pour avoir menacé une personne à la pointe d'une arme à feu. Les policiers Laplante et Bernier, ainsi qu'un technicien en identité judiciaire, se sont arrêtés à un chalet, où se terrait M. De L'Étoile.

Après de courtes négociations, le forcené a passé ses bras à travers une fenêtre, afin qu'un des agents de la paix puisse lui passer les menottes.

L'arrestation s'est bien déroulée, selon le témoignage qu'a rendu le policier Laplante, à l'ouverture du procès, au début du mois, au palais de justice de Maniwaki.

Confiance

Après avoir été menotté à nouveau, cette fois derrière le dos, M. De L'Étoile s'est plaint de douleurs aux épaules. Puisque le chemin de bois menant à la route 117 était long, et que le suspect était courtois et n'offrait aucune résistance, les agents ont accepté de le menotter par devant, avant d'entamer la route vers le poste de Mont-Laurier, pour son interrogatoire.

Le policier a dit à quelques reprises au juge Gaston Paul Langevin, de la Cour du Québec, que l'individu était très poli. Le suspect disait aux policiers qu'il était un ancien ambulancier de Montréal et qu'il comprenait le travail des policiers.

Le suspect était assis derrière, du côté passager, lors de son transport. Il s'est détaché une première fois, disant qu'il était claustrophobe. Les policiers se sont entendus avec lui pour qu'il se rattache une fois rendu sur la 117, ce qu'il a fait. Cela devait lui permettre de reprendre ses esprits, avaient jugé les policiers.

La camionnette de la SQ n'était pas équipée d'une grille ou d'une vitre isolant l'arrière aux sièges à l'avant.

Tout au long du trajet, les agents ont échangé sur divers sujets, comme la chasse, la pêche, la survie en forêt, et les enfants.

« Il n'y a rien qui m'amenait à penser qu'il s'évaderait, a témoigné le policier Laplante. Il était attaché aux pieds et aux mains. S'il sautait du char, il n'irait pas loin. On s'est fait avoir. On s'est fait manipuler. Il nous a menés en bateau. Tout ce qu'il nous (racontait) avait de la logique, c'était à son avantage (...) Il nous contait sa version (du crime reproché). C'était très, très amical comme conversation. Je ne m'en suis pas méfié, effectivement. Plus que le trajet avançait, plus que notre méfiance baissait », a résumé Kevin Laplante.

Au moment où le policer s'apprêtait à envoyer un message texte à sa conjointe, pour la rassurer que tout allait bien au terme d'une opération potentiellement risquée, Robert de L'Étoile a surgi de l'arrière de la camionnette. Il avait retiré sa ceinture de sécurité une deuxième fois, à l'insu des policiers.

Il a sauté sur les deux agents, a empoigné le volant à deux mains et provoqué un accident, à la hauteur de Grands-Remous,

La camionnette a percuté l'avant d'un camion-remorque circulant en sens inverse.

Le policier Guillaume Bernier et le suspect ont été éjectés du véhicule. Des automobilistes qui circulaient derrière sont passés à quelques pouces de rouler sur le policier, au sol.

Le policier Laplante a pu sortir de la camionnette, et rejoindre Robert de L'Étoile, qui rampait sur la chaussée.

Encore sonné, le policier s'est assis sur le suspect pour éviter qu'il aille plus loin.

Un couple de médecins s'est arrêté et est venu en aide à Guillaume Bernier qui a subi de graves blessures.

La camionnette à quatre roues motrices a été utilisée à la place d'une voiture de patrouille en raison des routes cahoteuses dans la réserve faunique.