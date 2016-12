Les faits divers en bref

Trois personnes ont dû être évacuées d'une résidence du secteur Aylmer en raison d'un incendie ayant éclaté dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers de Gatineau ont été appelés à se rendre au 86, rue Court, un peu avant minuit et demi. Grâce à un avertisseur de fumée fonctionnel, les trois personnes présentes sur les lieux ont pu quitter l'édifice avant que la fumée n'envahisse le logement. « Une attaque offensive et efficace des pompiers a grandement limité les dommages », qui sont évalués à 95 000$, a indiqué le Service de sécurité incendie de Gatineau. Les pompiers enquêtent pour déterminer la cause du brasier, mais rien ne laisse croire qu'il s'agirait d'un incendie criminel.