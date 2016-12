Les faits divers en bref

Le Droit Les faits divers du jour, en quelques mots.

Un Ottavien se rend aux autorités

Un homme de 21 ans d'Ottawa, soupçonné d'avoir vandalisé un immeuble du centre-ville de Toronto, s'est rendu aux autorités policières, jeudi. Rory McCarthy, du secteur Kanata, a été accusé d'entrée par effraction et de méfait d'une valeur de plus de 5000 $. Selon la police, le suspect aurait forcé son entrée dans un bureau du deuxième étage d'un immeuble situé à l'intersection des rues King Ouest et York vers 23 h, le vendredi 9 décembre. Il aurait fracassé plusieurs vitres, brisé des bouteilles, ouvert un pot de peinture et lancé la substance partout, endommageant des meubles, notamment. L'homme s'est livré à la police après que cette dernière eut diffusé des images captées par une caméra de sécurité le montrant vêtu d'un complet et d'un noeud papillon dans le lobby de l'édifice. McCarthy doit comparaître en cour à Toronto le 25 janvier 2017. Le Droit

Évaluation psychiatrique pour Musab A-Noor

L'homme qui est soupçonné d'avoir poignardé à mort ses deux soeurs la fin de semaine dernière à Ottawa devra subir une évaluation de sa santé mentale pour déterminer s'il est apte à faire face à la justice. Selon Radio-Canada, l'accusé, Musab A-Noor, a refusé de comparaître en cour, dimanche dernier, et deux autres fois cette semaine. Un juge a demandé qu'il subisse une évaluation psychiatrique, a rapporté la société d'État, vendredi. L'homme de 29 ans a été inculpé de meurtre prémédité et de meurtre non prémédité à la suite de la mort violente de ses soeurs Nasiba A-Noor, 29 ans, et Asma A-Noor, 32 ans. Les victimes ont été découvertes dans une résidence de l'avenue McCarthy vendredi soir dernier, vers 21 h. Le suspect avait été arrêté non loin de la scène de crime, un peu plus de deux heures plus tard. Le Droit

Un corps découvert dans une piscine intérieure

Le corps d'une femme a été découvert vendredi soir dans la piscine d'un immeuble à logements situé près de l'intersection de la promenade Riverside et de l'avenue Industrial, à Ottawa. Le Service de police d'Ottawa mène une enquête. La police a refusé de dire si le décès serait d'origine criminelle. L'âge de la femme n'a pas été dévoilé. Le Droit

Trois contrebandiers québécois arrêtés

Trois Québécois ont été arrêtés dans la région de Cornwall, en Ontario, lors d'une opération policière qui a permis de saisir plus de 3000 kilogrammes de tabac de contrebande. Jonathan Boulay, 22 ans, David Doré, 33 ans, et Nancy Slavinski, 42 ans, qui sont tous originaires de Saint-Jérôme, ont été libérés sous promesse de comparaître à la Cour provinciale de Cornwall le 31 janvier. Les deux hommes devront répondre à des accusations en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, tandis que Mme Slavinski doit également faire face à des chefs de possession de drogue en vue d'en faire le trafic. Le Groupe de travail régional de Cornwall, une force policière mixte, a indiqué que la saisie a eu lieu mardi. La Presse canadienne

Une Canadienne assassinée