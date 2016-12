Les faits divers en bref

Le Droit Les faits divers du jour, en quelques mots.

Suspect recherché à Ottawa

La police d'Ottawa cherche à identifier cet individu qui serait l'un des reponsables d'une agression au domicile survenue le mois dernier dans un immeuble du pâté de maisons des 200 rue Lyon. Selon les autorités, deux suspects se sont présentés à la porte d'une chambre de l'immeuble, vers 21h25, le 17 novembre dernier. En ouvrant la porte, l'occupant des lieux a été aspergé au visage avec un extincteur, avant d'être poussé au sol. Ses agresseurs ont exigé des médicaments d'ordonnance qu'ils croyaient être sur place. La police a été alertée et les suspects ont fui les lieux, abandonnant un sac contenant un fusil de chasse dont le canon était scié. La victime n'a pas été blessée, mais l'un des suspects l'a été sérieusement, et il reçoit des soins à l'hôpital depuis. L'autre suspect que les autorités cherchent à identifier est décrit comme un homme de race blanche ayant le les cheveux bruns courts et de la pilosité faciale. Il portait un manteau foncé avec des rayures blanches derrière les épaules, de même que des souliers noirs avec des semelles blanches. Toute personne détenant des informations à son sujet est priée de communiquer avec les autorités en composant le 613-236-1222, poste 5116.

Suspect recherché après une agression au casino

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) demande l'aide du public afin d'identifier un homme qui aurait commis une voie de fait, le 13 novembre dernier, dans un salon de poker du Casino du Lac-Leamy. L'incident serait survenu dans la nuit, vers 1h30, dans la salle où un événement sportif était diffusé. L'individu recherché aurait frappé la victime à trois reprises au visage, le tout sans raison apparente. Le SPVG affirme qu'un «échange verbal» pourrait avoir eu lieu entre les deux hommes, mais que rien ne laissait présager qu'une agression physique surviendrait par la suite. L'homme ayant été frappé a subi des blessures mineures. L'homme recherché est de race blanche, âgé entre 25 et 30 ans, mesure 1,74 mètre (5 pieds et 9 pouces) et pèse 91 kilos (200 livres). Il avait les cheveux courts et une barbe «bien taillée». Toute personne détenant des informations permettant d'identifier ce suspect est priée de communiquer avec le sergent-détective Marc-André Legault au 819-243-2345, poste 6076.

Piétonne happée par une camionnette de déneigement

Une dame de 60 ans repose dans un état jugé sérieux à l'hôpital après avoir été happée par une camionnette de déneigement, jeudi matin, dans le secteur Stittsville d'Ottawa. Les paramédics ont été appelés à se rendre dans le stationnement d'un centre commercial du quartier vers 9 h 28. Sur place, ils ont traité la victime pour une blessure sérieuse à la tête et une fracture à une jambe. La police d'Ottawa mène l'enquête afin de déterminer les causes de cet incident.

Ivre au volant le midi sur la 50