Suspect recherché après une agression physique au casino

L'incident serait survenu dans la nuit, vers 1h30, dans la salle où un événement sportif était diffusé.

L'individu recherché aurait frappé la victime à trois reprises au visage, le tout sans raison apparente.

Le SPVG affirme qu'un «échange verbal» pourrait avoir eu lieu entre les deux hommes, mais que rien ne laissait présager qu'une agression physique surviendrait par la suite. L'homme ayant été frappé a subi des blessures mineures.

L'homme recherché est de race blanche, âgé entre 25 et 30 ans, mesure 1,74 mètre (5 pieds et 9 pouces) et pèse 91 kilos (200 livres). Il avait les cheveux courts et une barbe «bien taillée».

Toute personne détenant des informations permettant d'identifier ce suspect est priée de communiquer avec le sergent-détective Marc-André Legault au 819-243-2345, poste 6076.