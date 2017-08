Marché Adonis débarque à Gatineau

La bannière s'installera dans une partie des locaux vacants de l'ancien magasin Target, sur le boulevard Maloney Ouest, confirme la porte-parole de Metro, Marie-Claude Bacon. Le géant québécois de l'alimentation est propriétaire de 55 % de l'entreprise et de son distributeur Groupe Phoenicia. Il compte bientôt acquérir la totalité des actions restantes.

La chaîne de supermarchés d'inspiration moyen-orientale, libanaise et méditerranéenne, qui affirme entre autres qu'une visite dans l'un de ses magasins est « une expérience culinaire exotique et un voyage au pays des saveurs » n'est cependant pas en mesure de préciser, à l'heure actuelle, un échéancier en vue de l'ouverture du commerce ni combien d'emplois seront créés. On ignore également le montant de l'investissement pour ce projet et quelle superficie le magasin occupera sur les 100 000 pieds carrés disponibles à cet emplacement.

L'épicier Metro soutient que Marché Adonis divulguera d'autres informations « en temps opportun ». Des travaux préliminaires ont débuté sur les lieux, mais ceux-ci sont exécutés par le propriétaire du centre commercial Galeries Gatineau.

Une boulangerie de la chaîne Première Moisson doit aussi s'installer à cet endroit à moyen terme.

Fondée dans la métropole québécoise en 1979 par deux frères d'origine libanaise, la chaîne Marché Adonis compte aujourd'hui 11 magasins à Montréal, Laval, Brossard, Mississauga et Scarborough.

On retrouve chez cet épicier de nombreux produits ethniques et de grands comptoirs offrant une large variété de boucherie, de boulangerie, de jus pressés, de fromages, de fruits et légumes, de mets préparés, de poissonnerie, de pâtisserie, d'épices, et d'olives, entre autres.

« Vivre l'expérience Adonis, c'est un peu comme se transporter dans un zouk au Moyen-Orient, une épicerie aux mille trésors, une caverne d'Ali Baba de l'alimentation », indique-t-on sur le site web de l'entreprise.

Rappelons que le magasin Target a fermé ses portes au printemps 2015, soit à peine un an et demi après son ouverture. Les cinq autres succursales dans la région ont fermé leurs portes au même moment. Le géant américain du commerce de détail s'est retiré du marché canadien en raison de difficultés financières. Le magasin de Gatineau occupait les locaux de la défunte chaîne Zellers.