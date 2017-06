La clé dans la porte du Sears des Galeries de Hull

L'entreprise parle aussi de la «réduction planifiée» correspondante de sa main‑d'oeuvre par l'élimination d'environ 2 900 postes dans l'ensemble de son réseau de vente au détail et à son siège social à Toronto.

«La Société a annoncé la fermeture de 20 grands magasins, ainsi que de 15 Sears Décor, 10 magasins de liquidation et de 14 magasins d'électroménagers et de matelas Sears», explique la direction, par communiqué.

Dans l'Est ontarien, Sears annonce aussi la fermeture de son grand magasin de Brockville, du magasin de liquidation de Cornwall, et de son magasin Sears décor dans l'est d'Ottawa

Sears Canada a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure de l'Ontario en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

«Cette ordonnance initiale prévoit la suspension des procédures en faveur du Groupe Sears Canada pendant une période initiale de 30 jours, qui est susceptible d'être prolongée par la suite si le tribunal le juge approprié», lit-on dans le communiqué de la direction.

Sears ne précise pas la date de fermeture des magasins.

Le magasin Sears du Centre Rideau avait fermé ses portes en 2012.

Déception chez des élues de la région

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, a appris avec une « grande tristesse » la fermeture du magasin des Galeries de Hull. « C'est triste pour les Galeries de Hull et aussi pour les pertes d'emplois, a-t-elle réagi. J'espère que les personnes qui étaient à l'emploi de Sears pourront se retrouver du travail ailleurs. »

Mme Gaudreault a rappelé que le magasin de deux étages faisait partie du paysage hullois depuis fort longtemps. « Pour les gens de ma génération, je pense qu'on a tous grandi avec Sears, a-t-elle dit. Il n'y avait pas, à l'époque, toutes les grandes surfaces que l'on connaît aujourd'hui, et il n'y avait surtout pas le commerce en ligne, alors c'était vraiment un endroit où on allait souvent chercher tout ce dont on avait besoin pour la famille, pour la maison, donc c'est une institution, une pièce importante de l'écosystème du commerce de détail qui quitte la région. »

La conseillère du district Saint-Raymond-Parc-de-la-Montagne, Louise Boudrias, a elle aussi évoque une « triste nouvelle », tant pour les employés que pour les Galeries de Hull. « On travaille beaucoup sur la revitalisation du boulevard Saint-Joseph aussi, a-t-elle mentionné. Il y a énormément de surface à remplacer. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Comment on va faire pour trouver des entreprises intéressées à occuper cet espace-là? [...] C'est triste, par contre c'est une réalité qu'il faut toujours innover dans le commerce de détail, car la compétition est forte, alors on va espérer. Je sais que la nouvelle direction générale des Galeries de Hull est très dynamique. »