«C'est un immeuble qui a fait beaucoup jaser»

« C'est un immeuble très connu et qui a fait beaucoup jaser, dit-il. Il est situé directement sur Ocean Drive, au sud de Sunrise blvd. C'est dans le coeur de Fort Lauderdale. Plusieurs investisseurs ont analysé la possibilité d'en faire l'acquisition, mais ils ont tous jugé que la transaction était trop complexe à cause des difficultés légales qu'elle impliquait. En concluant cette transaction, Pierre Heafey vient démontrer l'expertise de sa firme pour ce type de transactions et cela attire l'attention. »

De l'aveu même de Pierre Heafey, la transaction conclue par sa firme pour faire l'acquisition du Conrad Fort Lauderdale Beach a nécessité, en 2016, beaucoup de liquidités et d'énergie de ses équipes sur le terrain, si bien que plusieurs projets prévus à Gatineau ont été mis en suspend au cours des derniers mois.

«Mais en 2017, on retourne sur nos projets en Outaouais, confirme le grand patron du Groupe Heafey. Nous avons de nombreux projets prêts à être lancés, surtout dans le centre-ville de Gatineau, dit-il. Nous allons aussi nous concentrer sur notre projet immobilier aux Galeries d'Aylmer. On va prendre une pause avec la Floride et on va se concentrer sur les nombreux terrains qu'on a dans le centre-ville. Les taux d'intérêt sont bas. C'est un bon moment pour investir.»