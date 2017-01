Un hôtel associé à Trump passe à des intérêts gatinois

« Les propriétaires actuels avaient des problèmes financiers, a-t-il mentionné. Ça nous a pris beaucoup de négociations avec les créanciers hypothécaires et les sous-traitants qui n'avaient pas été payés. C'est un immeuble qui vaut 200 millions $, qu'on a payé 100 millions $. Nous allons y investir entre 35 et 50 millions $ pour compléter la finition et le meubler. Nous estimons que Fort Lauderdale est un bon marché. Cet hôtel est situé sur le bord de la plage. Pour nous, il s'agit d'un investissement sécuritaire, surtout que l'hôtel sera administré par la firme Hilton, avec qui nous avons déjà de bons liens. Ce sera l'hôtel le plus luxueux de Fort Lauderdale. Nous sommes convaincus d'avoir de bons résultats avec cette acquisition. »

Le Conrad Fort Lauderdale Beach est une propriété de type condominium-hôtel, explique Pierre Heafey. « Les gens qui achètent ce type de propriété sont souvent de l'extérieur, de la région de New York ou du Canada, dit-il. Ils résident dans leurs condos pendant trois ou quatre mois par année pour ensuite le louer comme chambre d'hôtel le reste de l'année, afin d'en retirer un revenu. »

L'ouverture de l'hôtel est maintenant prévue quelque part en 2017. Le prix des unités variera de 400 000 $ à plus de 1 million $.

Même si cet hôtel de luxe a déjà porté son nom, les tribunaux ont reconnu que le président désigné des États-Unis n'a jamais été impliqué dans la construction ou la gestion du projet du Trump International Hotel & Resorts, rapporte The Real Deal, une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier du sud de la Floride.

Donald Trump avait autorisé le promoteur de l'époque à utiliser son nom pour donner de la prestance à son projet.

Les difficultés rencontrées par cet ancien promoteur avaient ensuite poussé le milliardaire à entamer et mené à bien des procédures juridiques afin d'éviter toutes éventuelles poursuites dans ce dossier.