Rappel de 10 000 « boas de plume de dinde »

Un avis daté du 19 septembre révèle que « divers boas de plume de dinde qui ont été distribués par PartyMart.com et Holiday Industry Products » sont visés par un rappel en raison d'un risque d'inflammabilité.

« Si un de ces boas de plumes est exposé à une flamme ou à une autre source d'incendie, comme une bougie, une allumette ou un briquet, le boa de plumes peut s'enflammer et éventuellement causer des brûlures », précise Santé Canada, en soulignant n'avoir reçu aucun signalement d'incident ou de blessure découlant de l'utilisation de ces boas n'a été signalé.

Il y aurait 10 142 produits concernés par ce rappel, qui couvre des ventes ayant eu lieu entre 2012 et 2016. Fabriqués en Chine, ces boas étaient offerts en différents poids (20, 60 et 100 grammes), diverses longueurs (40 pouces et six pieds) et diverses couleurs, est-il indiqué dans l'avis.

Les consommateurs ayant en main de tels boas sont invités à « cesser immédiatement » de les porter et à les jeter aux poubelles. Des détails supplémentaires peuvent être obtenus en communiquant par courriel avec le détaillant à l'adresse info@partymart.com.