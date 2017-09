La présidente de Tourisme Outaouais cède sa place

C'est la directrice générale du Château Montebello, Geneviève Dumas, qui récupère le témoin tendu par Mme Teixeira.

Mme Dumas siège au conseil d'administration de Tourisme Outaouais depuis six ans - vice-présidente depuis 2013 - et compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur hôtelier.

De son côté, Manuela Teixeira poursuivra son travail avec Tourisme Outaouais dans le rôle de vice-présidente afin d'épauler sa successeure.

La présidente sortante quitte à la fin d'une année chargée pour l'industrie touristique de la région en raison des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération.