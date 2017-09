Les Canadiens s'endettent davantage, mais sont moins délinquants, selon Equifax

La société de crédit à la consommation publiait mardi ses statistiques trimestrielles sur l'endettement des Canadiens alors que la Banque du Canada devrait procéder, mercredi, à sa première annonce sur les taux depuis qu'elle a haussé son taux directeur d'un quart de point, à 0,75 %, en juillet.

Le taux de croissance économique soutenu au deuxième trimestre, dévoilé la semaine dernière, pousse plusieurs analystes à prédire que la banque centrale haussera plus rapidement que prévu les taux d'intérêt au pays, ce qui pourrait calmer l'appétit des Canadiens pour l'emprunt.

Selon Equifax, la dette à la consommation des Canadiens, excluant les hypothèques, était en moyenne de 22 595 $ par personne au deuxième trimestre. Le Québec se situait à l'avant-dernier rang, tout juste devant le Manitoba, avec une dette moyenne de 18 907 $ ; il s'agit d'une hausse de 2,3 % au deuxième trimestre comparativement à l'an dernier. À Montréal, la dette moyenne atteignait 17 370 $, en hausse de 1,6 %.

Les dettes moyennes les plus importantes au pays ont été observées en Alberta (28 240 $), en Saskatchewan (24 690 $) et en Colombie-Britannique (24 026 $). À l'échelle du pays, le « taux de délinquance » sur le remboursement des dettes, à l'exclusion des hypothèques, a connu une baisse de 4,2 %, à 1,09 % - attribuable en grande partie aux baisses enregistrées dans les trois provinces les plus populeuses.