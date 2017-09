Ubisoft investit 780 millions $ au Québec

Vingt ans après son arrivée au Québec, Ubisoft accélère sa croissance en investissant 780 millions $ dans la province d'ici 2027 afin d'embaucher plus de 1000 employés en plus d'ouvrir deux autres studios - dont un à Saguenay.

Alors que le crédit d'impôt remboursable accordé aux entreprises du secteur multimédia a récemment fait l'objet de critiques, le géant français du jeu vidéo a dévoilé mardi ce qu'il a qualifié de son « plus important plan de croissance » au Québec.

« L'expertise des studios d'Ubisoft au Québec est l'un des moteurs de la croissance du groupe », s'est vanté le cofondateur et président-directeur général du groupe Ubisoft, Yves Guillemot, en conférence de presse, à Saguenay, aux côtés notamment du dirigeant des studios d'Ubisoft Montréal, Québec et Toronto, Yannis Mallat, et du premier ministre Philippe Couillard.

Au fil du temps, les studios québécois de la société française ont développé certaines des franchises populaires comme Assasin's Creed ainsi que Far Cry.

En plus des 125 postes qui seront créés à Saguenay, Ubisoft - qui compte déjà quelque 3600 employés à Montréal et Québec - en prévoit 675 de plus dans la métropole et 200 autres dans la Vieille-Capitale.

« Au Québec, nous travaillons sur cinq des huit plus grandes marques de l'entreprise et il faut en prendre soin », a expliqué M. Mallat, au cours d'un entretien téléphonique, lorsqu'interrogé sur les embauches à Montréal et Québec.

Dans le cadre de son plan visant à mettre l'accent sur les régions, Ubisoft prévoit également l'ajout d'un quatrième studio, mais devrait attendre quelques années avant de dévoiler l'emplacement. Quant à lui, le studio de Saguenay - qui sera dirigé par l'actuel directeur du groupe des technologies en ligne Jimmy Boulianne - devrait ouvrir ses portes dès le début de 2018 et compter une trentaine d'employés après un an.

Grâce au crédit d'impôt

Si la direction d'Ubisoft a vanté la qualité des travailleurs québécois et des établissements d'enseignement, l'entreprise n'a pas caché que le crédit d'impôt remboursable aux entreprises du multimédia, qui permet de rembourser jusqu'à 37,5 % des dépenses salariales admissibles, a joué un rôle déterminant dans le déploiement de ce plan.

« On se rend compte qu'en France ou au Royaume-Uni, après avoir aboli (ce type de mesure), ils s'en mordent un peu les doigts et viennent de la rétablir, a affirmé M. Mallat. Pendant ces années où il n'y avait pas ce programme, qu'est-ce qui s'est passé ? L'industrie a quasiment disparu. »

Pour son exercice financier terminé le 31 mars 2017, le géant du jeu vidéo a reçu près de 90 millions $ CAN de l'État québécois en subventions dans le cadre de cette mesure fiscale. Ubisoft fait valoir qu'elle a injecté 3,5 milliards $ au Québec depuis 1997 et qu'au terme de la nouvelle phase de son plan de croissance, ses investissements devraient totaliser 9 milliards $.

« Le crédit d'impôt appliqué sur les 1000 emplois créés par Ubisoft représente une dépense fiscale d'environ 160 millions $, a expliqué M. Couillard. C'est un investissement considérable. C'est un choix que l'on fait. »