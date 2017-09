Un ex-ministre de la santé avec Hydropothicaire

Le seul producteur et distributeur de marijuana médicale autorisé au Québec a annoncé par voie de communiqué, jeudi, que M. Lake avait été nommé vice-président à la responsabilité sociale de l'entreprise.

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique au sein du gouvernement libéral, de 2013 au printemps 2017, Terry Lake a notamment dirigé la mise en oeuvre de la stratégie d'intervention en santé publique de la province afin de faire face à la crise du fentanyl. Il a d'ailleurs remporté le Prix national du héros de la santé publique de l'Association canadienne de santé publique, en mai dernier.

« Nous sommes très heureux de voir Terry Lake s'adjoindre à notre équipe. Quand l'un des plus éminents politiciens déménage d'un bord à l'autre du pays pour se joindre à nous, c'est un signe de la confiance qu'inspire le parcours de Hydropothicaire », affirme dans le communiqué Sébastien St-Louis, cofondateur et président et directeur général d'Hydropothicaire.

Par ailleurs, un ancien haut dirigeant auprès du réputé cabinet canadien de relations publiques Hill+Knowlton Strategies, Pierre Killeen, fait aussi son entrée chez Hydropothicaire. Ce dernier a été nommé vice-président aux communications intégrées et aux relations avec le gouvernement.

Rappelons que la compagnie cotée depuis mars dernier à la bourse TSX de Toronto a annoncé la semaine dernière avoir commandé une serre ultramoderne de 250 000 pieds carrés dont les travaux de construction devraient débuter cet automne, sur le site de production situé à Masson-Angers. Avec ce projet d'expansion, Hydropothicaire souhaite augmenter sa capacité de production annuelle à 25 000 kilogrammes de marijuana séchée par année afin de répondre au marché médical, mais aussi au futur marché récréatif du cannabis. La légalisation de la marijuana au Canada doit entrer en vigueur le 1er juillet 2018.