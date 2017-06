L'entrepreneuriat au féminin

Créer l'identité d'une entreprise, réaliser une étude de marché, structurer un plan d'affaires, concevoir un budget : démarrer une entreprise peut paraître difficile et exigeant. Et certaines femmes ont parfois peur de faire le saut.

Depuis 37 ans, l'équipe d'Option Femmes Emploi aide les femmes à intégrer le marché du travail et à réaliser leurs projets de carrière. Mais l'organisme a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc en offrant également de l'accompagnement aux femmes qui désirent se lancer en affaires.

« On s'est rendu compte que l'autonomie économique des femmes, ce n'est pas seulement avoir un emploi. Parfois, c'est créer son emploi », a indiqué Mme Plourde.

En plus de lancer son nouveau nom et ses services, l'organisme a aussi inauguré la salle du « Business Club », un endroit où les femmes entrepreneures peuvent se regrouper afin de partager leurs expériences et élargir leur réseau de contacts, notamment par le biais de déjeuners-réseautage.

« Les femmes hésitent à aller réseauter dans les grands réseaux d'affaires. Ici, on veut leur donner une petite occasion pour réseauter, dans un plus petit milieu, avec des femmes qu'elles connaissent, a expliqué Mme Plourde. Ça leur permet de parfaire leurs habiletés et leurs compétences en réseautage. »

100 % féminin

Les services offerts par Option Femmes Entrepreneures sont exclusivement réservés aux femmes. Les hommes ne peuvent pas en profiter.

« On sait que les femmes ont des contraintes particulières, a mentionné Mme Plourde. Les femmes qui se lancent en entrepreneuriat ont leur famille à s'occuper. Les hommes aussi, mais ce sont encore majoritairement les femmes qui sont responsables de concilier la vie de famille à leur vie professionnelle. »

Et offrir à ces femmes un milieu 100 % féminin favorise l'échange entre elles.

« Les femmes n'ont pas les mêmes réalités que les hommes. Et entre femmes, on se comprend, a ajouté la conseillère en développement des affaires à OFE, Danielle Soucy. On comprend si l'une d'entre elles est en retard à un déjeuner-réseautage parce que le p'tit ne voulait pas mettre ses souliers et qu'il pleurait ce matin-là ! », a-t-elle lancé.

En plus du réseautage, les entrepreneures auront accès à des ateliers et des formations variés afin de les aider à démystifier le monde de l'entrepreneuriat.

Le conseiller municipal du district du Carrefour-de-l'Hôpital - où se situent les bureaux d'OFE -, Gilles Carpentier, a d'ailleurs tenu à montrer son appui à l'organisme.

« Ici, on met l'accent sur la valorisation des femmes plutôt que de passer le message que c'est une obligation de considérer les femmes sur le milieu du travail. Et pour moi, il y a une distinction importante entre les deux », a souligné M. Carpentier.

« Les femmes réussissent bien à se soutenir, à s'appuyer et à s'entraider. L'entreprenariat au féminin, c'est une source de contribution à l'économie sociale et à l'économie en général, et c'est important de le valoriser », a-t-il ajouté.