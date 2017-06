Le Musée de la monnaie fait peau neuve

Les visiteurs ont également accès à un jeu vidéo simulant le pilotage d'une fusée, à une salle dans laquelle une vidéo informative est présentée sur trois écrans géants, ainsi qu'à une borne où ils pourront créer un billet de banque personnalisé arborant leur portrait. Les visiteurs pourront également s'informer sur le système financier et le principe de l'offre et la demande par le biais de jeux interactifs.

À l'entrée, ils sont invités à créer un avatar qui les représentera tout au long de leur visite et qui illustrera « comment leurs habitudes de consommation et d'épargne alimentent l'économie canadienne ».

Et ce nouveau musée n'aura rien à voir avec l'ancien, a souligné mardi le conservateur de la Collection nationale de monnaies au Musée, David Bergeron, lors de la présentation de l'exposition. Situé dans le centre-ville d'Ottawa au coin des rues Bank et Wellington, le Musée promet une expérience « ludique et interactive » à ses futurs visiteurs.

« Le Musée vise surtout les adolescents et les jeunes adultes d'environ 15 à 25 ans, mais il y a quelque chose pour tout le monde, a précisé M. Bergeron. On a conservé une bonne représentation d'objets et d'artéfacts de la collection pour les gens qui sont un peu plus traditionnels dans leur façon de visiter des musées. »

L'exposition réunit 1400 objets de la Collection nationale de monnaies, notamment des monnaies étrangères, des objets de troc et un modèle de chaque billet émis par la Banque du Canada depuis 1935.

Attirer les touristes

Selon le maire d'Ottawa, Jim Watson, l'ouverture du Musée de la Banque du Canada est une « nouvelle raison pour les touristes de venir visiter la capitale nationale » dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

« Le tourisme, spécifiquement à Ottawa, est vraiment important pour notre économie. Et le Musée va attirer les résidents et les touristes à venir visiter la capitale nationale », a-t-il mentionné.

Après avoir procédé à une visite guidée de l'exposition, M. Watson a d'ailleurs qualifié son expé-

rience de « très amusante ».

« Ça prouve que les banquiers et les économistes peuvent aussi avoir du plaisir !, a-t-il lancé, à la blague. J'avais déjà vu l'ancien musée, et le nouveau est vraiment mieux, beaucoup plus excitant. »

Et le gouverneur de la Banque du Canada, Stephan S. Poloz, partage son avis.

« Je suis vraiment fier de ce nouveau musée. Il fait vivre l'économie et le travail de la Banque du Canada d'une façon que les gens de tous âges peuvent comprendre et apprécier », a souligné M. Poloz.

Le Musée de la Banque du Canada ouvrira ses portes au public le 1er juillet prochain. Les visiteurs pourront ensuite y entrer gratuitement tous les jours, entre 10 h et 17 h.