Les affaires express

La Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) ne semble pas prête d'abandonner sa croissance internationale, certains médias rapportant qu'elle serait maintenant intéressée à acquérir le grand détaillant américain Macy's.

HBC n'a pas voulu commenter après qu'un article du Wall Street Journal eut indiqué, en citant des sources non identifiées, que les deux détaillants avaient entamé des discussions préliminaires en vue d'une acquisition.

«Nous ne commentons pas les rumeurs ou la spéculation», a affirmé dans un courriel la porte-parole de la Compagnie de la Baie d'Hudson, Tiffany Bourre. Un porte-parole de Macy's a essentiellement indiqué la même chose.

Mais aux yeux de l'analyste Bruce Winder, cofondateur et partenaire de la firme Retail Advisors Network, il n'y a pas de fumée sans feu.

«Il se trame probablement quelque chose en coulisses», a-t-il observé. Selon lui, il est probable que La Baie soit intéressée par le grand portefeuille immobilier de Macy's.

En date du 2 avril 2016, Macy's exploitait environ 870 magasins aux États-Unis ainsi qu'à Guam et à Puerto Rico, selon le site internet du détaillant. En août, la société a annoncé la fermeture d'environ 100 magasins.

HBC, fondée en 1670, a réalisé un certain nombre d'acquisitions ces dernières années.

En 2013, HBC a conclu une entente pour racheter le détaillant de luxe Saks pour 2,9 milliards $ US, incluant sa dette. Depuis, HBC a ouvert deux magasins Saks et neuf magasins Saks Off 5th - sa bannière à bas prix - au Canada. L'ouverture de plusieurs autres magasins au nord de la frontière est prévue.

La Compagnie de la Baie d'Hudson a aussi mis la main sur Galeria Kaufhof, la plus grande chaîne de grands détaillants en Allemagne et en Belgique, pour 3,9 milliards $. HBC a maintenant l'intention d'ouvrir 40 magasins Saks Off 5th en Allemagne et 20 nouveaux magasins aux Pays-Bas sous les enseignes La Baie et Saks Off 5th. La Presse canadienne