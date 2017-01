Barrick Gold: baisse de 10% de la production d'or en 2016

La production d'or du groupe minier canadien Barrick Gold a baissé de 10% en 2016 et les coûts d'exploitation ont été moins élevés, a annoncé mercredi le premier groupe mondial d'or.

Barrick Gold a produit 5,52 millions d'onces d'or l'an dernier, soit en haut de la fourchette prévue de 5,25 à 5,55 millions, selon les résultats préliminaires.

Ce volume est cependant 10% en deçà du volume produit en 2015 avec 6,12 millions d'onces.

Les coûts de production d'une once d'or seront entre 740 et 775 dollars, selon Barrick Gold. Lors de l'exercice précédent, chaque once d'or produite avait coûté 831 dollars à Barrick Gold.

Vers midi, l'action Barrick Gold perdait près de 2% à 17,78 dollars à la Bourse de New York.

Le groupe doit publier ses résultats comptables le 15 février.