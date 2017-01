Le PDG d'Hydro-Québec magasine d'éventuelles acquisitions à l'international

Agrandir

«C'est important pour moi de demeurer au courant de ce qui se passe, affirme Éric Martel. Ailleurs dans le monde, certaines sociétés sont dans des situations financières plus précaires et veulent vendre certains actifs. Le Forum est un bon endroit pour en discuter et on m'en a parlé.»

Photo Jean-Marie Villeneuve, Archives Le Soleil