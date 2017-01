Des frères humains

CHRONIQUE / Dites, vous en connaissez, vous, des musulmans ? Moi si. Au moins deux, peut-être plus. Désolé de ne pas être plus précis. À la longue, j'oublie si les gens que je connais prient Dieu, Allah ou Zarathoustra.

Tiens, il y avait ce gars qui jouait dans notre ligue de squash. Un Égyptien avec un talent incroyable. Il était bon, mais bon ! La première question qu'on s'est posée à son sujet ne portait pas tant sur sa religion que sur son fabuleux revers. Non, mais comment il fait pour frapper si fort sans même avoir l'air de forcer ? Le jour où je lui ai offert une bière après le match, il a poliment décliné. C'est comme ça qu'on a su pour sa religion. Et, pour être franc, ça ne nous faisait pas un pli. Il était des nôtres.

C'est juste pour dire que lorsqu'on se donne la peine de mieux connaître quelqu'un, ce sont souvent les points en commun avec cette personne qui nous sautent aux yeux - bien plus que les différences.

J'ai eu une collègue musulmane aussi. Il me revient qu'elle portait le voile islamique. À la fin, je ne le remarquais plus. Tout ce que je voyais de cette grande et fière Berbère, c'était sa gentillesse, son intelligence et l'étendue de sa culture. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Québec, je lui ai écrit un petit texto: « Je pense à toi, c'est terrible ce qui arrive ». Elle m'a répondu un peu plus tard: « Qu'est-ce qu'on peut faire devant la bêtise et l'ignorance ? J'ai surtout une pensée pour les familles. Avec les discours haineux qui ont accompagné l'élection de Trump, il fallait malheureusement s'y attendre. »

Pour ce qui est de Trump, elle a sans doute raison. Le plus étonnant est que ce soit des musulmans qui ont été la cible d'un attentat alors que ce sont eux qui se font marginaliser depuis l'élection du nouveau président américain. Quant à savoir ce qu'on peut faire devant l'ignorance et la bêtise, c'est une saprée bonne question. Mais faire preuve de solidarité est un bon début. C'était d'ailleurs le mot de l'heure au lendemain de la tragédie: solidarité.