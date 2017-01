Prédictions pour 2017

Chose certaine, le maire Pedneaud-Jobin semble bien en selle après plus de trois ans au pouvoir. Malgré ses difficultés à régler le dossier Guertin, il mène son navire sans trop soulever de vagues et donne peu de prise aux critiques de ses adversaires.

Un sondage aurait été mené, en coulisses, pour mesurer les chances de M. Cannon de l'emporter face à M. Pedneaud-Jobin. Je n'ai pas eu vent des résultats. Mais on saura bien assez vite s'ils ont su convaincre M. Cannon de sauter dans l'arène!

Mais même pour un candidat connu comme M. Cannon, il commence à se faire tard pour une course à la mairie. À supposer que le poste l'intéresse, ce qui est loin d'être acquis.

Dans la région, nombreux sont ceux qui aimeraient voir l'ancien ministre conservateur donner la réplique à M. Pedneaud-Jobin. Et nul doute que si M. Cannon tentait sa chance à la mairie de Gatineau, cela donnerait une course intéressante.

On dit que M. Cannon devait prendre la période des Fêtes pour réfléchir à son avenir politique et décider s'il briguera la mairie de Gatineau à la fin de son mandat comme ambassadeur du Canada à Paris, le printemps prochain.

Le nombre de meurtres a triplé en moins d'un an à Ottawa.

Le nombre de meurtres a triplé en moins d'un an à Ottawa, faisant mentir la réputation de ville tranquille et un peu ennuyeuse de la capitale canadienne. Avec 24 homicides sur son territoire en 2016, Ottawa a même surpassé Montréal au triste palmarès des villes les plus meurtrières du pays. J'aimerais être optimiste, mais j'ai l'impression que cette tendance ne s'éteindra pas de sitôt.

D'accord, Ottawa n'est pas Chicago où on a répertorié plus de 700 homicides en 2016!

En même temps, Ottawa est une ville en pleine croissance, une réalité qui vient avec des avantages et des inconvénients comme la présence des gangs.

La police d'Ottawa a beau consacrer de plus en plus de ressources pour lutter contre les bandes criminalisées, ce n'est pas un fléau dont on viendra facilement à bout.

Pour l'instant, on rassure la population en disant que la majorité des meurtres et des fusillades est reliée aux guerres de gangs et que le grand public n'est pas visé par ces explosions de violence.

L'illusion durera jusqu'à ce qu'une balle perdue tue un innocent et vienne réveiller pour de bon l'opinion!