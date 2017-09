Réaliser son rêve à 93 ans

CHRONIQUE / Paul Taillefer est l'un des photographes les plus décorés au pays. Ce Franco-Ontarien originaire de la Basse-Ville d'Ottawa a débuté sa carrière au Droit en 1942 où il a oeuvré pendant plusieurs années. Puis il est passé au Montreal Herald et au Montreal Star, ainsi qu'à La Presse canadienne . Il a passé plus de 40 ans de sa vie à capter en photo les événements qui ont marqué l'histoire.

« Aussitôt qu'il y avait quelque chose de gros qui se passait au Canada et dans le monde, la direction du journal me disait : 'Taillefer, va-t-en' », se souvient-il en souriant.

En 1967, à l'âge de 43 ans, M. Taillefer a eu l'idée de publier un livre pour le centenaire de la Confédération canadienne.

« Ça faisait plusieurs années que je rapaillais des coupures de journaux et de magazines, se souvient-il. Et j'avais aussi mes encyclopédies et mes livres sur l'histoire canadienne. Je voulais publier un livre sur les 100 événements - un par année - qui ont marqué l'histoire du Canada. »

Mais Paul Taillefer a abandonné l'idée. Sa carrière au Montreal Star grugeait ses journées et il n'a simplement pas eu le temps de réaliser son rêve de voir "son" livre en librairie. « Mais j'ai continué à rapailler des articles de journaux et le reste », dit-il.

Il y a cinq ans, son épouse, Pierrette, lui a posé un ultimatum : « ou bien tu commences à rédiger ton livre, Paul, ou bien toutes tes boîtes de paperasse s'en vont aux vidanges ».

« Je me suis immédiatement assis à mon ordinateur et j'ai commencé à écrire », lance-t-il en riant.

Et le mois dernier, à l'âge de 93 ans et après cinq ans de travail, Paul Taillefer a discrètement réalisé son rêve, entouré de ses amis et de ses proches, en lançant son livre : Canada 1867-2017 : 150 ans d'histoire au fil des ans.

Dans ce livre, pour chaque année depuis le début de la Confédération, M. Taillefer présente et illustre le moment qui a marqué l'histoire sociale, politique ou économique du Canada.

On revit dans son oeuvre (bilingue) de presque 500 pages l'entrée de plusieurs provinces dans la Confédération, la naissance de la coupe Grey et de la coupe Stanley, l'entrée en guerre du Canada en 1914 et en 1939 sans oublier le débarquement en Normandie en 1944, l'adoption de l'unifolié comme le nouveau drapeau canadien en 1964, l'arrivée au pouvoir des conservateurs de Johh Diefenbaker en 1958 (illustrée d'une photo prise par l'auteur) et des libéraux de Pierre Trudeau en 1968, la naissance des Expos de Montréal en 1969 et la victoire des joueurs de hockey canadiens sur l'équipe de l'Armée Rouge dans la Série du siècle en 1972, la tempête de verglas de 1998, l'attaque terroriste à Ottawa en 2014 et tant d'autres moments qui ont façonné le Canada au fil des décennies.

Et c'est M. Taillefer lui-même qui a choisi l'histoire qui a été la plus marquante pour chaque année d'existence du pays.

« J'ai vécu tellement de choses durant ma carrière de 40 ans, dit-il. Tous les grands événements, j'étais là. Les innombrables congrès à la direction des partis politiques, j'y étais. J'ai suivi la Reine (Élisabeth II) pendant 45 jours dans une tournée royale, c'était pour la Presse canadienne. Je suis allé à Chypre avec le Royal 22e Régiment. Un jour, Diefenbaker m'a lancé en m'apercevant au Parlement : 'si Taillefer est ici, ce doit être important'. J'étais comme une tache d'huile sur les gros événements », se rappelle-t-il en riant.

« Et pour toutes les autres années et événements dont je n'ai pas été témoin, conclut-il, j'avais beaucoup, beaucoup de documentation et de paperasse pour m'éclairer. Parlez-en à mon épouse !».

Le livre Canada 1867-2017 :150 ans d'histoire au fil des ans est disponible à la Librairie du Soleil de Gatineau et dans les librairies Chapter's.

Ou vous pouvez communiquer directement avec l'auteur qui habite l'Est d'Ottawa en composant le 613-422-2418. Le coût est de 39,95 $, taxes incluses.