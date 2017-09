Les deux font la paire

On a recensé quelques-uns des tandems qui nous apparaissent les plus alléchants, parmi les mariages scéniques proposés cet automne. L'imaginatif «roi Bantou» Pierre Kwenders, qui fera paraître son nouvel album, Makanda , le 8 septembre, se produira dans la foulée au Centre national des arts (CNA, dans le tout nouveau studio Azrieli), avec La Bronze en première partie (23 septembre).

Au même endroit, une soirée jazz et triplement swing réunira la chanteuse Kellylee Evans et le saxophoniste Petr Cancura, le 8 novembre, tandis que deux dynamiques talents en pleine émergence, Émile Bilodeau et Samuele, partageront la scène le 24 novembre, cette fois à la Quatrième salle. (Émile Bilodeau sera aussi au Cabaret La Basoche le 3 novembre.)

Marc Séguin, prolifique - et toujours fort bien coté - peintre de la région continue de traduire en caractères imprimés noir sur blanc ce qu'il ne peut pas nécessairement exprimer à coups de pinceaux, d'empâtements et de touches de rouge vif, entre autres, dans ses tableaux.

Marc Séguin propose dans un premier temps un recueil de poèmes écrits entre 16 et 18 ans, et qui laissent déjà entrevoir, entre les lignes, l'artiste jouant de l'image qu'il est devenu et ce, qu'il manie les mots ou la peinture.

Logeant à l'enseigne du Noroît, Au milieu du monde vient d'arriver en librairies. Plus tard, le 25 octobre, le quadragénaire replongera autrement dans ses souvenirs de jeunesse et de jeune homme, le temps de ciseler trois histoires plus ou moins fictives autour de trois moments marquants de son parcours. Les Repentirs fait partie des deux premiers titres d'une nouvelle collection publiée chez Québec Amérique. Marc Séguin, qui est aussi cinéaste (Stealing Alice) lancera La ferme et son État le 29 septembre. Ce long-métrage documentaire (distribué par K-Films Amérique) s'intéresse à l'agriculture responsable. Séguin braque sa caméra sur le quotidien de jeunes fermiers qui cherchent à innover, en marge d'un système agroalimentaire ne leur laissant guère d'espace. [VL] [YB]