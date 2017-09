De mauvaises réputations

Le Devoir s'étonnait qu'on «importe un produit culturel à succès qui a suscité la polémique en France pour son traitement à tout le moins primesautier des relations interculturelles», a fortiori de la part d'« un théâtre qui a lui-même essuyé ces dernières années quelques critiques de la même eau». «Le propos ne vole jamais bien haut et réunit son lot de clichés», analysait LaPresse, pourtant séduit par les interprètes et la mise en scène de Denise Filiatrault. Comment les thèmes du racisme ordinaire et du conflit des générations s'exportent-ils au théâtre ? Il faudra réserver sa place les 8 et 9 novembre à la Salle Odyssée pour juger sur pièce. [MC]