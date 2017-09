... Et grandes pointures

Leur silhouette frôle le double mètre; en art, comme en anatomie, ils ne passent pas inaperçus. Les deux auteurs nobélisés, J.M.G. Le Clézio (lauréat en 2008) et Patrick Modiano (en 2014) préparent leur rentrée. Le premier avec Alma, un roman sur l'investigation d'un homme autour de son histoire familiale en France, le second avec Souvenirs dormants, la quête de six femmes, rencontrées puis perdues de vue, autour des années 1960.

Enfin, le grand - littéralement - Rogers Waters se produira en concert au Centre Canadian Tire le 10 octobre.