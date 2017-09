Moments de nostalgie

Le Phantom remet son masque. Broadway Across Canada débarque les 18 et 19 octobre au CNA avec un Fantôme de l'opéra visuellement modernisé. Cameron Mackintosh signe cette nouvelle mouture du Phantom of the opera d'Andrew Lloyd Webber, devenu un classique... Battant des records de longévité, la comédie musicale continue d'être présentée à Broadway et dans le monde, sans avoir jamais connu d'interruption depuis sa création, il y a 29 ans.