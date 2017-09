Petits meurtres et fines lames

Cumulant «Sur le seuil», «5150, rue des Ormes», «Les Sept Jours du Talion» et autres «Le Vide» à son foisonnant et noir répertoire, l'écrivain a récemment franchi le cap du million de titres vendus. Il persiste et signe un contre-la-montre de 36 heures cauchemardesque pour son personnage, Carl Mongeau, qui apprend son décès prochain d'une pure inconnue. Bref, «Il y aura des morts» sera disponible dès le 21 septembre, chez Alire. [VL]