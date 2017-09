Grandes voix

Le Droit Langues acérées, poétiques ou drôles, gorges déployées : ces voix qui nous renversent...

M.I.L.F.

Connue pour sa prise de parole crue, la poète et slammeuse Marjolaine Beauchamp a choisi un acronyme pornographique pour parler de son corps et de son âme de mère. Dans M.I.L.F., qu'on vous laisse le soin de traduire, la «Fille pas d'filtre» continuera de scruter «le désir et la honte», sans crainte de briser les tabous.

Cette fois, elle décline la Femme en trois personnages... trois mères, trois sexualités, entre bedon-Terre nourricière et ventre chatouillé d'envies. Un acte de bravoure impudique: le spectacle contient de la nudité, prévient l'affiche. Créée pour le Trillium, la pièce risque d'être l'un des temps forts du festival des Zones Théâtrales, où elle est programmée les 11 et 12 septembre (à La Nouvelle Scène). Le fait que Pierre Antoine Lafon Simard - complice de Beauchamp sur le spectacle Taram - signe la mise en scène ne fait qu'augmenter... le niveau d'excitation ? [YB]

Véronic DiCaire, «animitatrice»

Après avoir charmé la France avec son émission de variétés Le DiCaire Show, Véronic DiCaire récidive au Québec, où elle animera ICI, on chante (à l'antenne d'ICI Radio-Canada).

Elle profitera de ce rendez-vous hebdomadaire (les vendredis, à 20h, à partir du 15 septembre) pour mettre à profit ses talents vocaux aux ascendances multiples, afin de réaliser les rêves mélomanes de trois personnalités. Ses invités (Éric Salvail, Marina Orsini, Isabelle Boulay, Debbie Lynch-White, etc.) devront chanter avec la Franco-Ontarienne, en participant à des tableaux musicaux inspirés de leurs intérêts ou de leurs fantasmes artistiques, que ce soit en refaisant à leur façon un vieux vidéoclip, ou en chantant en duo avec des morts... ressuscités par la voix de l'imitatrice. Bref, un concept taillé sur mesure pour Véronic DiCaire. [YB]

Duel Mazza - Levac : comme chat et chien ?

Dans le ring de l'humour, deux jeunes championnes font en ce moment trembler (de rire) les cordes (vocales). À ma droite, la Catwoman de St-Bernardin, la Lynxette de l'absurde, Katherine Levac, dont l'amour des chats et les gants de Velours ne sauraient cacher longtemps les griffes et les saillies félines. La Franco-Ontarienne viendra roder Velours à la Maison de la culture de Gatineau, (en formule cabaret, dans le foyer) les 20 et 21 novembre, avant sa grande première, prévue à Orléans le 15 février 2018. Au total : 8 spectacles sont prévus dans la région d'ici le 16 mai 2018... mais tout est complet...

À ma gauche, l'autre chouchoute, le « pitbull sur le Redbull », grande gueule mais néanmoins adorable Mariana Mazza.

L'énergique cogneuse n'en a pas fini avec Gatineau, et revient présenter Femme ta gueule pour trois énièmes supplémentaires à la Salle Odyssée les 11 et 12 décembre (et le 30 janvier 2018). [YB]

Denise Filiatrault

Danièle Lorain signe à quatre mains avec Denise Filiatrault la biographie de cette dernière, incontournable figure du milieu de la scène (théâtre et comédies musicales) et du petit comme du grand écran. Quand t'es née pour un p'tit pain paraîtra en octobre chez Libre Expression. [VL]

Tami Neilson

Tami Neilson possède une voix à clouer n'importe qui sur son siège.

