 Performance sans faille de Rammstein au Rockfest 

Le grand bal du rock s'est poursuivi vendredi avec une journée bien remplie pour les amateurs de distorsion.

Wu-Tang Clan, Bad Religion, The Offspring et Bullet for My Valentine étaient notamment au menu de ce jour deux de la programmation du Rockfest.

C'est cependant le déploiement sur scène de Rammstein, à minuit exactement, qui s'est avéré être le clou de la soirée.

Till Lindemann et ses acolytes ont livré une performance sans faille, rodée au quart de tour. Visuellement éblouissante, gracieuseté d'une chimie parfaite entre effets pyrotechniques et lumières, la prestation de la formation allemande était pesante à souhait et méritera certainement d'être considérée parmi les grands moments de l'histoire du festival.

Megadeth, Alexisonfire, Queens of the Stone Age et Iggy Pop sont attendus aujourd'hui à Montebello.