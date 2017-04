Rebecca Noël au Bluesfest

Le festival a dévoilé, jeudi, une liste complémentaire d'artistes invités à se produire sur les Plaines LeBreton du 6 au 16 juillet. Parmi ces musiciens de calibre international figurent l'icône R&B Patti LaBelle, Alan Doyle (Great Big Sea), qui se produira au sein de The Beautiful Gypsies, la vedette ontarienne de la musique country Tim Hicks, la bande électro-funk montréalaise Busty & The Bass, ainsi que Pat Travers, Sari Schorr, Red Young, Yonatan Gat, The Zombies, REZZ, Arum Rae, Jack Semple, Delicate Steve, The Glorious Sons, Hamish Anderson et Taylor Knox.

Le Bluesfest a aussi fait connaître les noms des musiciens d'Ottawa-Gatineau qui monteront sur scène. Dans cette liste se côtoient Rebecca Noël, l'éclatant Souljazz Orchestra, la subtile compositrice Lora Bidner, ainsi que Pony Girl, Taylor Angus, Anna Ludlow, Townes, Jessica Pearson & The East Wind, How Far To Mexico, The Riot Police, Blast From The Sun, Blues & Company, The Bushpilots, Future States, Jillian Kerr, Made Wade et Riishi Von Rex.

Ils se greffent ainsi aux pointures que sont 50 Cent, P!nk, Tom Petty, Muse, Live, Flume et Toby Keith, déjà annoncées.

Renseignements: ottawabluesfest.ca.