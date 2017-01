 Coup double pour le Coup de foudre 

Les compagnies de théâtre Le Théâtre français de Toronto et l'Irréductible petit peuple, de Québec, ont remporté samedi le prix Coup de foudre Réseau Ontario pour leur coproduction de la pièce Avant l'archipel, lors du gala Contact ontarois.

Ce prix offre aux lauréats une tournée dans l'ensemble du réseau des diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés de Réseau Ontario pour la saison 2017-2018.

Danielle Le Saux-Farmer, comédienne dans le spectacle et adaptatrice du texte de l'anglais au français, a indiqué que le prix Coup de foudre est une reconnaissance très importante puisqu'il vient des diffuseurs présents à Contact ontarois.

« C'est aussi le prix grand public, a en outre tenu à souligner Mme Le Saux-Farmer. C'est quand même assez intéressant pour nous parce que notre projet est à la fois destiné aux adolescents et au grand public. C'est une très belle reconnaissance de se faire dire qu'on veut que nous présentions notre spectacle en milieu scolaire et au grand public ».

Danielle Le Saux-Farmer et André Robillard sont les deux interprètes de cette pièce contemporaine qui raconte les émois amoureux de deux personnages singuliers. Les troupes Le Théâtre français de Toronto et l'Irréductible petit peuple ont aussi remporté le prix Acadie-RADARTS.

Il s'agissait de la 36e édition de Contact ontarois, événement produit par Réseau Ontario, organisation spécialisée en diffusion des arts de la scène en Ontario français. L'événement s'est déroulé à Ottawa du 17 au 21 janvier, et a regroupé plusieurs dizaines d'artistes pour les vitrines grand public et jeunesse, les intégrales de danse et de théâtre ainsi que les présentations éclair. Environ 1000 spectateurs ont assisté aux 27 vitrines grand public, et près de 600 élèves des écoles d'Ottawa aux vitrines jeunesse. L'humour, la musique, le théâtre et le cirque figuraient parmi les spectacles présentés devant public et diffuseurs.

Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario, a indiqué qu'il y a une croissance intéressante au chapitre des artistes franco-ontariens, mais que le public n'est pas toujours au rendez-vous dans les salles de spectacle.

« Ça va quand même bien du côté des diffuseurs, mais on rencontre des défis concernant le développement de publics, pour garder des centres ouverts. Il y en a qui ont des difficultés financières. On essaie de tirer notre épingle du jeu, mais on a des défis pour avoir des gens dans nos salles. On va mettre des initiatives développement de public en place. Il existe des programmes pour nous aider au niveau de la danse, du théâtre », a expliqué M. Arseneau

Les autres lauréats de Contact ontarois sont : Brandon Girouard (prix Coup de foudre Salut !), Kattam Laraki (récipiendaire scolaire du prix Product'Or), Luc Quintal (récipiendaire pluridisciplinaire du prix Product'Or), Moonfruits (prix Festival international de la chanson de Granby), Stef Paquette (prix Festival franco-ontarien), Amélie et les Singes Bleus (prix Franco-Fête de Toronto) et Moonfruits (prix ROSEQ).