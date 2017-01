Carrefour culturel

Le Cinéma Bytowne célèbre les 150 ans de la confédération à travers les projections gratuites de 26 films canadiens ayant marqué le 7e art. Chaque film sera projeté deux fois (les dimanches après-midi et les lundis soirs, en général), tout au long de l'année, jusqu'au 26 juin, à raison d'un film par semaine. Démarrée le 1er janvier, avec le long métrage La Grande Séduction, l'initiative se poursuit avec Goin' Down the Road, ce mardi 10 janvier. Parmi les films incontournables du répertoire québécois, mentionnons Monsieur Lazhar (22 et 23 janvier), Léolo (26 et 27 février) et Le Déclin de l'empire américain (5 et 6 mars). À voir ou à revoir également: Whale Music (29 et 30 janvier) de Richard J. Lewis et The Sweet Hereafter d'Atom Egoyan (19 et 20 février). Angry Inuk sera quant à lui présenté en grande première les 5 et 6 février. La sélection proposera un éventail le plus large possible, tant géographiqument qu'historiquement. La plupart des films seront précédés par un court métrage considéré classique.